Covid-19 au Maroc: les vaccinés sont-ils protégés du variant Delta ?

Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, a déclaré que le mutant Delta, est désormais dominant, précisant que plusieurs vaccins ne sont plus efficaces contre ce nouveau variant.

Dans son intervention sur la chaîne Medi1 TV, Tayeb Hamdi a expliqué, toutefois, que les personnes qui ont bénéficié de deux doses du vaccin ont une grande protection contre cette souche.

Le chercheur a ajouté que les personnes complètement vaccinées ont une protection d’environ 66%, et que 90% d’entre elles ne développent pas de cas graves, évitant ainsi les salles de réanimation. Par ailleurs, Tayeb Hamdi a déclaré que celles-ci sont occupées par des personnes non vaccinées et que plus de 99% des décès concernent des citoyens qui ont refusé de se faire vacciner.

S.L.