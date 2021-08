Covid-19 au Maroc: les salles de sport s’insurgent contre la fermeture

La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) en appelle au gouvernement de revoir sa décision du 2 août 2021 de fermer dès le lendemain pour une durée indéterminée les salles de sport afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 suite à la hausse considérable du nombre de cas d’infections et de décès ces derniers jours.

Consciente de la gravité de la situation épidémiologique actuelle, la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) tient avant tout à attirer l’attention du gouvernement sur l’inutilité d’une telle mesure qui suscite l’incompréhension générale tant chez les professionnels que chez les pratiquants.

«Il est normal que le gouvernement veuille contenir la propagation du virus mais la décision de fermer n’est pas du tout justifiée. Les salles de sport ne sont aucunement responsables de la détérioration de la situation. D’ailleurs, depuis la réouverture en mars, aucun cluster n’y a été enregistré », déclare Mehdi SEKKOURI ALAOUI, Président de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) ajoutant qu’aujourd’hui «il n’est pas plus risqué d’aller dans une salle de sport que dans n’importe quel commerce, café ou restaurant. Des études Espagnoles et Anglaises ont d’ailleurs démontré que le taux de contamination y est inférieur à 0,5% pour

100 000 visites ».

La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) rappelle que la santé des utilisateurs a toujours été au cœur des préoccupations des propriétaires de salles de sport qui ont veillé au respect d’un protocole sanitaire très strict afin de réduire au maximum le risque de contamination : espaces aménagés, désinfection régulière, programmation adaptée, baisse de la capacité d’accueil etc. Toutes les dispositions possibles ont donc été prises pour pouvoir proposer au plus grand nombre de marocains une infrastructure sure et de qualité les incitant à

pratiquer une activité physique régulière qui est l’une des mesures sanitaires les plus efficaces pour faire barrage au Covid-19.

«Les salles de sport ne sont pas le cœur du problème, au contraire elles font partie de la solution pour faire face au Covid-19.C’est prouvé scientifiquement, faire du sport stimule le système immunitaire. Plus les marocains pratiqueront du sport régulièrement, plus ils seront en mesure de combattre le Covid-19 », explique Othmane Meziane, Vice-Président de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) et Directeur Général de B-FIT.

S.L.