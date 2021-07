Covid-19 au Maroc: les propriétaires des hammams font part de leurs inquiétudes

La Fédération nationale des associations des propriétaires et employés des hammams traditionnels et des douches publiques au Maroc a tenu à mettre les citoyens en garde contre le laxisme constaté, au quotidien, concernant les mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes, en vue d’endiguer la propagation de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient copie, ladite Fédération a annoncé que, vu la situation sanitaire inquiétante que connaît le Royaume, la responsabilité de tous incombe. Et d’ajouter que les propriétaires des hammams se doivent de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire et de prendre davantage de précautions, au sein de leurs établissements, dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

De même que les professionnels du secteurs ont lancé un appel aux concernés, propriétaires, gérants et employés des hammams et des douches publiques, de se rendre aux centres de vaccination afin de bénéficier des doses de vaccin, comme seule unique solution permettant de parvenir à l’immunité collective tant souhaitée.

Larbi Alaoui