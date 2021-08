Covid-19 au Maroc: les prévisions pessimistes d’un professeur

Le professeur des maladies infectieuses à la faculté de médecine et de pharmacie à Casablanca, Chakib Abdelfattah, prévoit que le Maroc enregistre des nombres records d’infections et de décès dus au covid-19 dans les deux prochaines semaines.

Lors d’une intervention télévisée au JT de Médi 1 TV, le professeur a estimé que le nombre de cas quotidiens d’infection par le Covid-19 au Maroc atteindra les 25.000, et que les décès atteindront le nombre de 200 par jour.

« Vu la situation épidémiologique désastreuse au pays, les autorités seront obligées de renforcer les mesures restrictives. Les mesures prises actuellement ne sont plus suffisantes, et l’état doit réduire le nombre de lieux de rassemblement », a-t-il déclaré. Dr Abdelfattah a également appelé les personnes âgées de plus de 30 ans à se faire vacciner.

Par ailleurs, le professeur écarte toute possibilité de baisse des cas quotidiens d’infection dans les deux prochains mois, estimant que les chiffres continueront à grimper.

M.F.