Covid-19 au Maroc: les prévisions pessimistes d’un médecin

Après l’augmentation du nombre de décès du covid-19, Dr Tayeb Hamdi prévoit que ce nombre sera revu à la hausse pendant les prochaines semaines.

Ainsi, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé pense que l’on enregistrera entre 60 et 98 décès par jour, pendant ce mois de novembre. Ce nombre passera à 159 décès par jour en décembre prochain et à 300 pendant les mois de janvier et de février 2021, selon les craintes de Dr Hamdi.

Au total, l’on déplorera, au Maroc, 1800 décès en novembre, 4500 en décembre et 8000 en janvier prochain! Cette recrudescence des décès est causée par la deuxième vague du coronavirus, selon le médecin chercheur en politiques et systèmes de Santé. Pour lui, cette deuxième vague sera des plus pénibles et aura des répercussions néfastes, aussi bien sur les citoyens que sur l’économie nationale.

