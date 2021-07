Covid-19 au Maroc: les prévisions inquiétantes d’un expert

Tayeb Hamdi a indiqué que la situation épidémiologique au Maroc, bien qu’elle soit sous contrôle, est très inquiétante.

Dans un rapport dont Le Site info détient copie, le chercheur en systèmes de santé a prévu que le nombre de contaminations, de cas critiques et de décès liés au virus devraient continuer à grimper. La pression sera également plus lourde sur les hôpitaux et les cadres de la santé, pointant du doigt les citoyens qui, malgré les mises en garde, refusent de respecter le protocole sanitaire mis en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

«28% seulement de la population est totalement vaccinée tandis que 36% des citoyens ont reçu la première dose du vaccin. Le Maroc, grâce à la bonne gestion de la campagne de vaccination, a réussi à vacciner 97% des 75 ans et plus, 95% des 60-74 ans, 70% des 40-59 ans et 40% des 30-39 ans», explique l’expert.

Et d’ajouter que le fait d’avoir vaccinée les catégories sensibles, dont les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, permettra de réduire le nombre de contaminations et des cas critiques, ce qui apaisera la tension sur le système sanitaire.

Selon Dr Hamdi, les citoyens peuvent empêcher l’effondrement du système en s’engageant en masse dans la campagne de vaccination et en respectant les mesures mises en place. Ces deux conditions permettront également d’éviter un renforcement des mesures restrictives et un retour au confinement total.

N.M.