Covid-19 au Maroc: les plus démunis seront-ils vaccinés gratuitement ?

A quelques jours du lancement de la campagne de vaccination anti-coronavirus dans le Royaume, les Marocains se posent des questions sur le prix des doses. Malgré ce tollé, le ministère de la Santé n’a toujours pas brisé le silence à ce sujet et les seules informations officielles disponibles sont celles du Cabinet Royal après la séance de travail présidée par le roi Mohammed VI.

En plus du prix du vaccin, les Marocains se demandent également si les catégories démunies y auront droit gratuitement.

D’après Maghreb Intelligence, le vaccin sera administré gratuitement aux Ramedistes, rappelant que la première commande des doses ciblera le personnel de la santé, de la sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne de lutte contre la pandémie. La deuxième phase visera les personnes qui ont un certain âge et qui ont des pathologies ou des maladies chroniques. La troisième phase concernera, par la suite, les personnes âgées de plus de 44 ans avant de cibler les autres catégories d’âges.

Par ailleurs, Le Site info a tenté de contacter le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb pour avoir de plus amples informations à ce sujet, en vain. Une source gouvernementale, de son côté, nous a confié que l’Exécutif n’a pas encore étudié la question de la gratuité du vaccin.

Rappelons que les préparatifs pour la vaccination contre le covid-19 vont bon train au Maroc. Le Royaume recevra la première commande du vaccin en décembre prochain et sera ainsi parmi les premiers pays au monde qui vaccineront leurs populations.

Dix vols seront assurés le mois prochain, soit deux fréquences par semaine, pour le transport des doses de vaccin anti-covid vers le Maroc. Chaque vol transportera un million de doses. Cinq millions de Marocains seront vaccinés en premier.

Noura Mounib (avec Ouadie Taouil)