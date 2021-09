Covid-19 au Maroc: les dernières révélations d’un expert

A l’heure où tout le monde espère une victoire contre le covid-19 et un retour à la vile normale, le directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine à Rabat, Azzedine Ibrahimi, a révélé qu’il n’y aura plus de monde avec zéro covid.

Dans une publication sur sa page Facebook, le professeur a déclaré que tous les pays qui avaient adopté la stratégie « zéro covid » commencent à l’abandonner. Et d’ajouter que le non-port du masque et le non-respect des gestes barrière sont les causes de cet abandon. « Malgré tous nos efforts de sensibilisation, le citoyen dit non au masque et à la distanciation physique et oui aux accolades et aux étreintes… J’accepte à contrecœur le fait que changer les comportements prendra beaucoup de temps », a-t-il déclaré.

Pr Ibrahimi ajoute que nous devons fonder notre stratégie sur le fait que le virus restera avec nous, comme la grippe, et que nous devons cohabiter avec via le dépistage précoce et la prévention.

M.F.