Covid-19 au Maroc: les bonnes nouvelles de Mouad Mrabet

Le coordonnateur des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet a relevé une nette amélioration des indicateurs liés à la situation épidémiologique au Maroc.

Dans une publication sur le réseau LinkedIn, Mrabet a affirmé que la situation épidémiologique au Royaume s’est améliorée et que le taux de contaminations a diminué, pour la septième semaine consécutive, sans enregistrer de mauvaises surprises.

Dr Mrabet a par ailleurs salué les conditions dans lesquelles s’est déroulée la campagne électorale, marquée par le respect des mesures sanitaires sauf dans des cas isolés. Il souligne toutefois que le défi actuel et de garantir une rentrée scolaire réussie dans le cadre de la pandémie.

L’expert note que le taux de létalité a chuté de 33%, et que le nombre de personnes en réanimation a baissé de 41% par rapport à la semaine dernière, soulignant que lors des deux dernières semaines, les personnes guéries ayant quitté les lits de réanimation étaient plus nombreuses que les nouveaux cas graves.

Mrabet signale, par ailleurs, que sept régions du Royaume sont au niveau vert, et quatre sont au niveau orange, et seule une région est au niveau rouge, mais que le nombre de cas y est en baisse.

Le coordonnateur souligne l’importance du respect des mesures sanitaires et gestes barrière, appelant les citoyens à s’engager dans la campagne de vaccination, et de ne pas prêter attention aux rumeurs et aux fausses informations.

