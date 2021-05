Covid-19 au Maroc: les autorités serrent la vis dans cette ville du Nord

Les autorités de la ville de Tétouan ont lancé, vendredi, une vaste campagne contre les contrevenants au port du masque.

Selon une source de Le Site info, plusieurs personnes ne portant pas le masque ont été verbalisés et ont dû payer une amende de 300dh. Des agents d’autorité ont également inspecté les cafés et les commerces, afin d’imposer le respect des mesures sanitaires et faire le point avec les propriétaires au sujet des horaires de fermeture.

Par ailleurs, Le Site Info a pu constater de visu que les agents d’autorité faisaient le tour des grandes avenue de la ville, exhortant les citoyens à porter leurs masques correctement.

Pour rappel, le gouvernement a pris la décision d’alléger certaines restrictions anti-Covid-19. Ainsi, il a été décidé de repousser le couvre-feu nocturne à 23h00, sur l’ensemble du territoire national (de 23h00 à 04h30 du matin).

