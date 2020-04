Covid-19 au Maroc: le dernier bilan par région

Le ministère de la Santé a annoncé que 70 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, jusqu’à vendredi à 18h00, portant le nombre total des cas confirmés dans le Royaume à 761.

Le nombre de décès dus au virus s’est élevé à 47 avec l’enregistrement de trois nouveau décès, alors que 26 rémissions de plus ont été confirmées, portant les cas guéris à 56, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Il a précisé que 3062 cas potentiellement infectés ont été exclus.

Pour ce qui est de la répartition géographique des cas confirmés, la région de Casablanca-Settat compte le plus grand nombre de cas, suivie des régions de Marrakech-Safi, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès, qui sont les quatre régions qui enregistrent le plus grand nombre des cas, a-t-il noté.

En ce qui concerne l’état de santé des personnes infectées lors de la prise en charge, El Youbi a précisé que 85% d’entre eux ne présentaient aucun symptôme ou des symptômes bénins, tandis que 15% étaient dans un état “avancé ou critique”.

Le responsable a noté que les cas importés représentent désormais 25% des contaminations, au moment où la proportion des cas locaux est passée à 75%, ce qui confirme une “transmission de l’infection au sein du territoire national’’. Il a tenu, cet égard, à souligner la nécessité d’observer, encore plus rigoureusement et strictement, les conditions d’isolement sanitaire et les gestes barrières tant à domicile qu’à l’extérieur.

M.S. (avec MAP)