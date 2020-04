Covid-19 au Maroc: le cri du cœur d’un veilleur de nuit (VIDEO)

Un veilleur de nuit crie à qui veut l’entendre le chamboulement désastreux que le covid-19 fait subir à ses semblables et à leurs familles.

Dans un appel lancé aux responsables, il demande que le secteur bénéficie de l’assistance nécessaire et ce, depuis que la maladie a mis un frein brutal à l’exercice du métier de veilleur de nuit.

Dans une déclaration à Le Site info, ce citoyen a raconté ce qu’endurent les veilleurs de nuit depuis l’annonce de l’état d’alerte sanitaire et de confinement chez soi.”Nous sommes dans l’incapacité de subvenir aux besoins de nos familles. Nous vivons dans la privation la plus absolue et nous prions Dieu de nous débarrasser de cette pandémie”, a ajouté notre interlocuteur.

Il n’a pas manqué non plus de répéter espérer l’intervention des autorités compétentes afin de trouver aux veilleurs de nuit des solutions adéquates et dignes, leur permettant de subvenir aux besoins quotidiens des leurs.

L.M.