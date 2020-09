Covid-19 au Maroc: le corps paramédical manifeste son ras-le-bol (VIDEO)

La Coordination nationale des infirmiers diplômés hausse le ton en organisant des sit-in devant le ministre de la Santé et les délégations régionales et préfectorales du département de Khalid Ait Taleb.

Ces manifestions sont l’expression du ras-le-bol des infirmiers et des infirmières concernant leur cahier revendicatif ignoré par le ministère de tutelle.

Selon un communiqué de ladite Coordination, un sit-in a été organisé, lundi matin, devant le siège du ministère de la Santé, à Rabat. Et ce, dans l’objectif d’exprimer le refus du corps paramédical des dispositions du projet de loi relative à l’exercice des professions infirmières. Mais également pour manifester le droit à une promotion exceptionnelle, juste et équitable pour tous.

Le communiqué précise donc le refus catégorique du projet de loi, jugé « aberrant, humiliant et doublement inéquitable pour les victimes ». De même que la Coordination nationale des infirmiers diplômés demande l’intervention du chef de gouvernement afin que les mesures d’adoption dudit projet soient suspendues. Et également de remettre son examen à la réunion du dialogue social sectoriel, prévue pour le 10 septembre, entre le ministère de tutelle et les partenaires sociaux.

A.Z.