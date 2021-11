Covid-19 au Maroc: l’arrivée d’Omicron n’est qu’une question de temps (Expert)

Le directeur du laboratoire de Biotechnologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, prévoit que le Maroc devrait bientôt enregistrer des cas d’Omicron, le nouveau variant du Covid-19, .

Dans une publication sur son compte Facebook, le professeur a considéré que l’arrivée dudit variant au Maroc n’est qu’une question de temps.

« Notre pays n’est pas une exception et la pandémie est mondiale. Et vu que le nouveau variant a été enregistré en Europe, le danger est très proche et très imminent », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, ce ne sera qu’une question de temps pour que le virus arrive au Maroc, dans quelques jours ou quelques semaines tout au plus ».

M.F.