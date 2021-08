Covid-19 au Maroc: la vaccination sera-t-elle obligatoire pour les enfants ?

La campagne de vaccination sera bientôt élargie aux élèves âgés entre 12 et 17 ans, a appris Le Site info de source proche.

Notre source indique que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a tenu une réunion avec le ministère de l’Éducation Nationale et des représentants du comité scientifique et technique de lutte contre la pandémie. À l’issue de cette réunion, il a été convenu d’élargir la campagne de vaccination aux élèves de plus de 12 ans, qui recevront les vaccins Pfizer et Sinopharm. La même source souligne que la vaccination sera volontaire.

Rappelons que le membre du comité national de vaccination, Said Afif, avait assuré à Le Site info que les études démontrent que lesdits vaccins sont « sûrs et efficaces » pour les enfants.

M.F.