Covid-19 au Maroc: la vaccination des enfants de 5-11 ans est recommandée

Moulay Said Afif a indiqué que le comité technique et scientifique du covid-19 recommande la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans suite au décès d’un jeune garçon souffrant d’une leucémie des suites du coronavirus.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité a assuré que vacciner les enfants les protègera des formes compliquées du covid-19, surtout ceux souffrant de maladies chroniques. «La vaccination des 5-11 ans n’est pas obligatoire. Les parents souhaitant vacciner leurs enfants doivent d’abord consulter leurs pédiatres», explique l’expert, indiquant que la vaccination permettra de renforcer l’immunité des enfants à l’approche de l’hiver.

Said Afif a appelé, par ailleurs, les personnes souffrant de maladies chroniques à se faire vacciner et souligné que le Maroc n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague du covid-19.

Pour rappel, un total de 70 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 72 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui fait état d’un nouveau décès.

H.M.