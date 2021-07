Covid-19 au Maroc: la situation est préoccupante, selon un expert

Un membre de la commission nationale de vaccination contre le covid-19 a assuré que la situation épidémiologique au Maroc est préoccupante, bien qu’elle soit sous contrôle.

Contacté par Le Site info, la source a indiqué que le respect des gestes barrières est plus que jamais primordial afin d’éviter toute contamination par le virus ou par l’un de ses variants. Et d’ajouter que le port du masque est obligatoire, d’autant plus que les cas d’infection et le nombre de décès liés au covid ont grimpé considérablement.

Pour rappel, un total de 1.897 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 882 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures. Le nombre de primo-vaccinés est de 10.713.551, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.409.395.

Les nouveaux cas portent à 545.016 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des personnes rétablies est passé à 526.168, soit un taux de guérison de 96,5%.

Quant aux décès, leur nombre total est passé à 9.395 (létalité 1,7%) avec 11 nouveaux cas.

H.M.