Covid-19 au Maroc: la répartition des cas de décès par région

26 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 359 le nombre total des cas de contamination, a indiqué ce samedi Mouad El Mourabit, coordinateur du Centre national d’opérations d’urgence en Santé publique.

Trois nouveaux décès ont été enregistrés entre 18h00 du vendredi 27 mars et 18h00 de ce samedi, ce qui porte à 24 le nombre de décès dus au virus, a précisé El Mourabit, relevant que six cas de décès ont été comptabilisés dans la région de Casablanca-Settat, cinq à Marrakech-Safi, quatre à Rabat-Salé-Kenitra et trois à Fès-Meknes. De même, les région de l’Oriental et de Souss-Massa ont enregistré chacune deux décès, alors qu’un décès est survenu à Béni Mellal-Khénifra et un autre à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Par ailleurs, le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’élève à 1.461, a-t-il relevé, notant que ces chiffres restent provisoires dans l’attente des résultats des analyses réalisés par les laboratoires de référence et qui rendus publics dans les prochaines heures sur le site web du ministère.

Côté répartition géographique des cas confirmés, la région de Casablanca-Settat a recensés 107 cas de coronavirus et la région de Fès-Meknès 63 cas, suivies de Rabat-Salé-Kénitra avec 64, Marrakech-Safi (62), Tanger-Tétouan-El Hoceima (23), l’Oriental (13), Souss-Massa (11), Beni Mellal-Khénifra (10), Drâa-Tafilalet (05) et Guelmim-Oud Noun (01). Les régions de Laâyoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud Eddahab restent toujours indemnes.

Le responsable a d’autre part indiqué que les femmes représentent 42 % des cas et les hommes 58 %, sachant que les personnes décédées ont un âge moyen de 66 ans, souffrant toutes de maladies chroniques ou graves, et ont été évacuées vers l’hôpital dans un état critique.

En ce qui concerne la répartition des cas selon leur origine, El Mourabit a fait savoir que le pourcentage des contaminations locales est passé à 59% du nombre total des cas, contre 41% pour les cas importés.

Au niveau de l’état clinique des patients actuellement sous traitement, il a avancé que 13 % des malades ne présentent pour l’instant aucun symptôme, 72 % ont des symptômes légers ou modérés, neuf % des patients sont dans un état grave et six dans un état critique.

