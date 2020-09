Covid-19 au Maroc: la nouvelle mise en garde d’un virologue

Mustapha Naji a mis en garde contre tout relâchement dans le respect des mesures sanitaires et préventives mises en place par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue et directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca a assuré que les cas de contaminations vont grimper en automne et en hiver. «Les virus sont plus actifs pendant ces deux saisons. On doit donc s’attendre à la hausse du nombre de cas», a expliqué Naji.

Ce dernier a ainsi appelé les Marocains à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour se protéger contre le covid-19 lors des deux prochaines saisons. «La contamination se fera plus facilement malheureusement. Il faut faire très attention», a précisé le virologue.

N.M.