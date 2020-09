Covid-19 au Maroc: la déclaration quotidienne ne sera plus diffusée

Le ministère de la Santé a annoncé qu’il compte désormais adopter une nouvelle stratégie de communication concernant l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc..

De ce fait, la déclaration hebdomadaire sur ladide évolution sera purement et simplement annulée, selon un communiqué du département de Khalid Ait Taleb, publié ce mercredi 2 septembre. Ainsi, à partir de ce jeudi 3 septembre, précise-t-on, un communiqué, en langues arabe et française, sera à la disposition des médias nationaux et ce, quotidiennement à 18h, faisant état de l’évolution de la situation épidémiologique.

Le ministère de la Santé souligne également que la déclaration hebdomadaire sera désormais remplacée par un communiqué de presse bi-mensuel. Cependant, le portail officiel du ministère continuera quotidiennement à informer l’opinion publique sur la pandémie du nouveau coronavirus, selon le communiqué précité.

Le ministère n’a pas manqué, dans ce contexte, d’exhorter les citoyens à se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, et à s’engager en faveur des mesures de prévention édictées par les autorités avec un sens de patriotisme et de responsabilité.

Une déclaration quotidienne à la presse est organisée quotidiennement à 18H00 depuis le début de la pandémie du coronavirus, dans le cadre de la politique de communication sur la situation épidémiologique, en plus de la présentation d’un bilan hebdomadaire à ce sujet.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)