Covid-19 au Maroc: la condition pour un retour à la vie normale

Après l’annonce de la fin de la vague Omicron, le ministère de la Santé et de la protection sociale a indiqué que la vaccination anti-covid et la prise de la 3ème dose est une condition sinequanone pour espérer un retour à la vie normale.

La vaccination protégera, en particulier, les personnes de plus de 60 ans et celles souffrant de maladies chroniques.

«La fin de la vague Omicron ne signifie par la fin de la pandémie. Il est très probable que de nouveaux variants apparaissent et causent une rechute épidémiologique dans le monde. En plus, l’OMS considère toujours la pandémie comme urgence mondiale», précise le ministère dans un communiqué.

Selon le département de Khalid Ait Taleb, la situation épidémiologique est stable et les indicateurs du covid sont rassurants à cause des mesures anticipatives prises par le Royaume pour endiguer le risque de propagation du coronavirus, dont la campagne de vaccination et les restrictions mises en place. «Le covid est encore parmi nous. Les citoyens doivent donc continuer à respecter les mesures de prévention sanitaire dont le port du masque, la distanciation physique et la désinfection», souligne-t-on.

Pour rappel, un total de 102 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 386 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui fait état de 04 nouveaux décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.754.559, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.208.594, alors que 5.814.066 personnes ont eu trois injections du vaccin.

H.M.