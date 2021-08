Covid-19 au Maroc: gare à l’utilisation de l’anis comme « remède »

Des utilisateurs du réseau social WhatsApp ont osé prétendre, dans une vidéo publiée par l’un d’entre eux, que les personnes ayant contracté le coronavirus pourraient utiliser des graines d’anis vert (ndlr, « nafae » en darija marocaine et « al-yansoun » en arabe classique) comme remède contre la covid-19.

L’auteur de l’enregistrement vidéo, dont le Site info a appris la teneur, est allé jusqu’à affirmer que « de grands praticiens de par le monde (???) ont reconnu l’efficacité de l’anis dans la guérison du coronavirus » (sic). En revanche, le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé a alerté, dans une déclaration à Le Site info, « la dangerosité avérée du contenu de ladite vidéo ».

Dr Tayeb Hamdi a également tenu à souligner que de telles rumeurs fallacieuses sont dénuées de tout fondement scientifique et médicamenteux, et constituent un réel danger sur la santé des patients. » Cet enregistrement vidéo comporte de fausses données et son auteur ne comprend goutte en médecine. De ce fait, les citoyens doivent faire preuve de prudence et de vigilance et s’abstenir de partager de telles insanités », a averti Dr Hamdi.

Larbi Alaoui