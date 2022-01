Covid-19 au Maroc: faut-il craindre l’arrivée d’un nouveau variant ?

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à l’Université de médecine et de pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, s’est posé la question sur ce qui est susceptible de se passer en cas d’apparition d’un nouveau variant du Covid-19.

Dans une publication sur sa page Facebook, le professeur s’est demandé ce que fera le gouvernement au cas où un nouveau variant arrive le mois prochain. « Posons-nous cette question provocatrice: et si un autre variant apparaissait en février, resterons-nous enfermés indéfiniment ? », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous disposons de protocoles efficaces et d’un arsenal de médicaments. De nouveaux traitements antiviraux sont disponibles et nous permettent aujourd’hui d’affronter la vague dans de meilleures conditions qu’auparavant ».

Pr Ibrahimi souligne que bien que le processus de vaccination soit lent, le » rempart immunitaire que nous avons créé grâce au vaccin permet de réduire l’ampleur du risque ».

M.F.