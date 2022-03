Covid-19 au Maroc: la mise en garde de Dr Hamdi

Dr Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, a affirmé qu’il est fort possible de revoir à la hausse le nombre de cas confirmés de coronavirus au Maroc, dans les prochaines semaines.

Dans une publication dont le titre est « La covid-19 dans le monde. Au Maroc, vigilance et vaccination restent de mise », le praticien a confirmé que l’influence de cette éventualité reste limitée et n’aura pas une grande incidence sur le développement de la situation épidémiologique.

En revanche, Dr Hamdi prévient en ce qui concerne la propagation et la transmission de la maladie lors de rassemblements dans des lieux clos. C’est pour cela qu’il faut observer beaucoup de précaution et respecter les mesures préventives et sanitaires par tous les citoyens, surtout s’agissant des personnes âgées de plus de 60 ans et celles souffrant de maladies chroniques.

De surcroît, Dr Tayeb Hamdi a également assuré que le retour serein à la vie normale est tributaire de la vaccination complète, seul moyen le plus simple pour ce retour tant souhaité.

L.A.