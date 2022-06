Covid-19 au Maroc: Dr Hamdi préconise la 4e dose pour ces catégories

Après la recrudescence des cas contaminés du coronavirus au Maroc, Dr Tayeb Hamdi préconise une 4ème dose de vaccin aux personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi qu’à celles atteintes de maladies chroniques.

Ainsi, le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé a déclaré à Le Site info qu’il est du droit des personnes vulnérables, et ayant déjà bénéficié des 3 doses de vaccin contre la covid-19, de recevoir la 4ème dose de rappel pour se protéger, car elles sont les plus enclins à contracter le virus.

De plus, Dr Hamdi a assuré que toutes les études ont confirmé que la 4ème dose protège entre 80 et 90% des cas critiques, comparativement aux personnes qui ont reçu une seule dose dose de rappel, c’est-à-dire, 3 doses du vaccin. Il a aussi ajouté qu’entre 90 et 95% des cas de coronavirus sont contaminés dans des endroits clos. Par conséquent, le respect du port du masque de protection et celui de la distanciation physique s’avèrent nécessaires.

Concernant le port du masque de protection, le praticien a estimé qu’il a une grande importance dans le but de lutter contre la propagation et la transmission de la pandémie de la covid-19.

L.A.