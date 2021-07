Covid-19 au Maroc: Dr Hamdi exprime ses craintes

Malgré les mesures restrictives, les conseils des experts et les sanctions prévues contre les contrevenants ne portant pas de masque, de nombreux citoyens n’en font qu’à leur tête. Quant à la distanciation physique (aux plages, dans les marchés, aux cafés, aux restos, etc.), elle reste un vain mot, voire une utopie. Pire, rien qu’hier à Rabat, au quartier l’Océan, Le Site info a pu recueillir des propos hallucinants de citoyens qui osent encore prétendre que « le coronavirus n’existe pas »!

Résultat des courses? Le nombre de cas confirmés de coronavirus ne cesse d’augmenter de façon alarmante et, hier mardi 13 juillet, un nouveau triste record a été atteint de personnes ayant contracté la covid-19 ou l’un de ses variants. Aussi, Dr Tayeb Hamdi craint-il, si les choses restent en l’état, que la situation sanitaire n’empire et ne présage un retour au point zéro.

Le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, invité au JT de la chaîne nationale 2M, a tiré la sonnette d’alarme et prévenu que « le Maroc est en danger » à cause du laxisme et de l’insouciance de citoyens concernant les mesures préventives et sanitaires. Dr Hamdi, pour étayer ses craintes, a évoqué la Russie et la Tunisie, deux parmi les pays qui sont considérés comme « des Etats à risque extrême » et où l’on constate une aggravation très alarmante de la situation épidémiologique.

« Si les citoyens ne respectent pas les mesures restrictives décrétées par les autorités compétentes et que nous ne remettons pas les pendules à l’heure à temps, nous allons au devant d’une grande catastrophe épidémique. Et dans ce dernier cas de figure, il sera procédé à la prise de mesures restrictives plus draconiennes qui concerneront toute la population », a tenu à souligner Dr Hamdi au JT de la chaîne de Ain Sebaâ.

Le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé a renchéri que « nous sommes confrontés, aujourd’hui, au variant indien (Delta), considéré comme le plus dangereux et le plus contagieux. Par conséquent, il faut redoubler de prudence et de vigilance et, particulièrement de la part des organisateurs d’évènementiel, des prestataires de services, ainsi que des personnes qui organisent de grands rassemblements familiaux.

Parmi toutes ces personnes, dont les organisateurs de fêtes, il en existe qui font fi du respect des mesures essentielles. Ce qui constitue un risque inconsidérable, surtout s’il est en rapport avec le variant Delta, a encore poursuivi Dr Tayeb Hamdi, tout en insistant sur la nécessité de faire vacciner les franges jeunes de la population car la vaccination est le seul moyen de lutte contre la pandémie.

Larbi Alaoui