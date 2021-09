Covid-19 au Maroc: doit-on s’attendre à une nouvelle vague en hiver ?

La saison hivernale n’est pas pour demain, mais elle n’est pas bien loin dans le temps. Moins de deux mois nous en séparent, pourtant des Marocains craignent que l’hiver prochain ne coïncide avec une nouvelle vague du coronavirus, sachant que la pandémie perdure toujours.

De telles craintes sont même corroborées par la déclaration à Le site info du Professeur Moulay Mustapha Ennaji. En effet, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a affirmé qu’il est prévu que survienne une nouvelle vague du virus dans les prochains mois, au Maroc. Vague dont il est difficile de connaître et d’évaluer, pour l’heure, la véritable dangerosité et les risques inhérents.

Afin de parer aux dangers de cette probable nouvelle vague de la maladie et lutter contre ses répercussions, Pr Ennaji recommande expressément aux citoyens de s’en tenir, d’une façon stricte, aux mesures préventives et sanitaires, en vue de se protéger et de protéger les leurs et autrui de la transmission de la covid-19. Ce respect strict, a-t-il souligné, est seul à même de contribuer à la diminution de la propagation et de la transmission du virus et, également, le seul garant de la diminution du taux de mortalité dû à la contamination de la maladie.

Par ailleurs, notre interlocuteur a rappelé que l’hiver connaît une recrudescence des cas de grippe saisonnière et que, de ce fait, il conseille aux citoyens de se faire vacciner contre cette infection virale aiguë provoquée par un virus grippal. Dans ce cadre, Pr Ennaji a tenu à avertir que le vaccin anti-coronavirus ne protège pas contre la grippe saisonnière qui touche, annuellement, les citoyens de tous les groupes d’âge confondus.

Larbi Alaoui