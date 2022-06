Covid-19 au Maroc: des experts prévoient une recrudescence des cas

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité technique et scientifique, prévoit la poursuite de la revue en hausse des cas confirmés de covid-19 au Maroc, pendant les prochaines semaines.

Ainsi, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a déclaré à Le Site info: « A l’horizon des vacances estivales et de la célébration de l’Aid Al-Adha, il est prévu que le nombre de cas contaminés de coronavirus connaisse une augmentation accrue ».

De son côté, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, a affirmé que le Maroc connaît une nouvelle vague épidémiologique, concernant la propagation du variant Omicron BA2. Cette nouvelle vague sévira encore, surtout à l’approche de la célébration de l’Aid Al-Adha et des vacances de l’été, ce qui contribuera à l’augmentation du nombre des cas contaminés, a-t-il ajouté.

A rappeler que dans une déclaration précédente à Le Site info, Dr Hamdi a expliqué que la décision du renforcement des mesures restrictives est inhérente à l’enregistrement des cas graves et du taux de létalité causés par la covid-19, ce qui ne s’est pas produit, pour l’heure, au Maroc. Il a également précisé que les pays qui ont vécu la propagation des variants Omicron BA2 et BA5 n’ont pas enregistré une augmentation alarmante du nombre de décès et de cas critiques.

Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé a aussi appelé les citoyens, souffrant de maladies chroniques, à bénéficier des trois doses de vaccin anti-coronavirus et ce, car elles sont les plus vulnérables concernant l’atteinte de pathologies graves et des risques de décès. De même qu’il leur a conseillé la nécessité d’aérer les lieux clos ou de porter le masque de protection si elles sont obligées d’accéder à de tels endroits.

L.A.