Covid-19 au Maroc: des chiffres qui incitent à l’optimisme

Le nombre des cas positifs de Covid-19 a poursuivi sa baisse pour la cinquième semaine consécutive, a annoncé mardi le ministère de la Santé, faisant état de taux élevés des cas critiques et des décès.

« L’étude des indicateurs relatifs au suivi de la situation épidémiologique, du 31 août au 13 septembre, montre que la tendance baissière se poursuit depuis cinq semaines en ce qui concerne les cas positifs de Covid-19 », a déclaré le chef de la division des maladies transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

« Néanmoins, des nombres et des taux élevés de cas critiques et de décès continuent d’être enregistrés », a fait observer Meziane Bellefquih, lors de la présentation à Rabat du bilan bimensuel de la situation épidémiologique au Maroc, précisant que les cas positifs sont passés de 42.424 cas hebdomadaires enregistrés fin août à 20.562 cas la semaine dernière, soit une baisse de 52%.

De même, le taux de reproduction du virus a baissé durant les deux dernières semaines, se stabilisant à 0.86 pour la cinquième semaine consécutive, a-t-il ajouté, relevant que le taux de positivité est, également, passé de 18% à 12% durant la même période. La même tendance baissière a été observée au niveau du nombre de cas actifs, qui sont passés de 60.000 à moins de 30.000 cas jusqu’à lundi.

Le nombre des cas critiques a, pour sa part, chuté de 30%, passant de 2.537 il y a deux semaines à 1.764 jusqu’à lundi. Le taux d’occupation des lits dédiés aux cas critiques est passé de 50% à 33% durant la même période.

Par ailleurs, le nombre des cas placés sous intubation au sein des unités de réanimation a connu une stagnation durant les deux dernières semaines, tandis que la courbe des décès a enregistré une baisse significative pour la quatrième semaine de suite, passant de 645 décès il y a deux semaines à 473 décès la semaine écoulée, soit une baisse de 25,6%.

S’agissant de l’opération de vaccination contre la Covid-19, Meziane Bellefquih a indiqué que le Maroc a dépassé les 36 millions d’injections, première et deuxième doses confondues, appelant au respect le plus strict des mesures préventives et administratives et à une participation effective à la campagne nationale de vaccination.

