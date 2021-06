Covid-19 au Maroc: contrôles renforcés dans les gares

Les autorités ont de nouveau renforcé les contrôles dans les gares ferroviaires afin de limiter les déplacements des citoyens et endiguer la propagation du coronavirus.

Selon ce qu’a pu constater Le Site info de visu, les services sécuritaires exigent des autorisations de voyage aux passagers au niveau des entrées et sorties de la gare Rabat-Agdal. Les personnes ne disposant pas d’autorisation ou de justificatif de voyage sont interdites d’accès à la gare.

À noter que le ministère de la Santé avait mis en garde les Marocains à cause du relâchement observé dernièrement, qui pourrait entraîner la détérioration de la situation épidémiologique, notamment avec les vacances d’été, le retour des vols internationaux de et vers le Maroc, l’allègement du couvre-feu nocturne et l’approche de l’Aïd Al Adha.

Rappelons que les déplacements inter-villes sont interdits sans autorisation spéciale délivrée par les autorités.

