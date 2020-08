Covid-19 au Maroc: cette plage va fermer à partir de samedi

Les autorités de Sidi Bennour ont décidé de fermer la plage d’Oualidia dans le cadre des mesures préventives pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Selon une source de Le Site info, ladite plage sera fermée à partir du samedi 30 août, précisant que des barrières seront installées au niveau de toutes ses entrées afin d’empêcher les estivants d’y accéder. Et d’ajouter que la décision a été prise suite à la hausse importante des cas de contamination dans la région.

Rappelons que la plage d’Oualidia a connu une affluence importante suite à la fermeture des plages de Casablanca et Mohammedia. Après le durcissement des mesures restrictives dans la métropole, de nombreux Casablancais ont pris la route pour Oualidia pour s’offrir du bon temps et fuir ce « semi-confinement ». Mais selon des sources de Le Site info, les services de la gendarmerie royale ont renforcé les contrôles au niveau des entrées de la ville et des dizaines de conducteurs en provenance de Casablanca ont été priés de faire demi-tour vu qu’ils ne disposaient pas du document de déplacements exceptionnels.

N.M.