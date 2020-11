Covid-19 au Maroc: ces trois villes sont désormais des foyers épidémiques

Mouad Mrabet a indiqué que plusieurs villes marocaines se sont transformées en foyers infectieux suite à la recrudescence des cas de covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, le coordonnateur du centre des opérations d’urgence au ministère de la Santé a affirmé qu’il s’agit de Casablanca, Kénitra et Oujda, où le nombre de contaminations connaît une hausse considérable.

«De nombreux foyers familiaux et professionnels se sont développés dans ces trois villes. En parallèle, certaines villes et provinces avaient une situation sanitaire stable. Récemment, elles ont enregistré une hausse importante des cas de covid-19, comme c’est le cas de la région Rabat Salé Kénitra, Souss Massa et l’Oriental. En revanche, la situation épidémiologique dans d’autres régions, qui enregistraient auparavant des chiffres inquiétants, est désormais stable grâce à l’engagement des citoyens», a expliqué Mrabet.

Rappelons que 5.398 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc ces dernières 24 heures, portant à 246.349 le nombre total des cas de contamination au Royaume jusqu’à vendredi à 18h00, a annoncé le ministère de la Santé.

Les nouveaux cas de contamination ont été détectés dans les régions de Casablanca-Settat (2.119), Rabat-Salé-Kénitra (916), l’Oriental (740), Souss-Massa (432), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (360), Marrakech-Safi (292), Béni Mellal-Khénifra (175), Fès-Meknès (119), Darâa-Tafilalet (101), Guelmim-Oued Noun (61), Laâyoune-Sakia El Hamra (46) et Dakhla-Oued Eddahab (37).

68 nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, ce qui porte à 4.127 le nombre total de décès dus au virus dans le pays, a indiqué la même source. Ces décès se répartissent entre les régions de Casablanca-Settat (17), l’Oriental (15), Béni Mellal-Khénifra (11), Souss-Massa (8), Fès-Meknès (7), Marrakech-Safi (5), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (3), Rabat-Salé-Kénitra (2). Par ailleurs, 3.739 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant le nombre total des personnes déclarées guéries à 200.954, indique-t-on de même source.

N.M.