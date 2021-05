Covid-19 au Maroc: ce qui est prévu pour les examens du Bac

Saaid Amzazi a annoncé que des mesures de prévention liées au covid-19 seront appliquées pendant la période des examens du bac pour le bon déroulement des épreuves.

Dans une vidéo sur sa page Facebook, le ministre de l’Education nationale a assuré que le protocole sanitaire qui sera mis en place sera appliqué à tous élèves, enseignants et cadres administratifs afin d’endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Amzazi a également indiqué que les préparatifs vont bon train, en collaboration avec les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Jeunesse, afin que tous les espaces dédiés aux examens soient prêts à accueillir les candidats au bac.

Lors du bac 2020, un protocole élaboré par le ministère comprenait les mesures générales de prévention contre cette pandémie durant la période des examens, notamment le respect de la distanciation physique (1,5 mètres minimum) à l’intérieur des salles d’examens, des amphithéâtres, des salles omnisports couvertes, ainsi que dans les couloirs et les bureaux administratifs. Les mesures concernaient également la désinfection et la stérilisation de l’ensemble des espaces où se déroulaient les épreuves, et ce avant le démarrage de l’examen, deux fois par jour et durant toute la période des examens. Des gels désinfectants étaient mis à disposition des candidats, avec obligation de se désinfecter les mains et de porter un masque de protection et l’interdiction de tout échange de fourniture entre candidats.

Pour rappel, les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain. L’examen régional unifié (1ère année bac) se déroulera du 27 mai au 1er juin.

H.M.