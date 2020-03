Covid-19 au Maroc: Attention aux dernières intox

Le coronavirus, qui a fait des milliers de morts dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. Voici le tri entre les intox et les bonnes informations, pour une meilleure sensibilisation.

Les plateformes téléphoniques 3030, 1548 et 1020 ont été lancée afin de donner des conseils et des réponses à toutes les questions des citoyens, de recevoir leurs réclamations liées au covid-19 et à l’augmentation des prix. FAUX

L’artiste marocain Marcel Botbol est mort du nouveau Coronavirus (Covid-19). FAUX

Les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes? FAUX

55 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 225 le nombre total de cas de contamination. VRAI

Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a atteint près de 28 milliards de dirhams (MMDH). VRAI

La chloroquine “sera prescrite pour tous les malades” au Maroc touchés par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). VRAI

Le Maroc dispose d’un stock de chloroquine produit localement et importé, qui a été distribué aux centres hospitaliers universitaires et aux hôpitaux régionaux et provinciaux. VRAI

Le gouvernement des États-Unis a fourni une aide de 6,6 millions de dirhams au Maroc pour atténuer la propagation du COVID-19. VRAI

La France va rapatrier son personnel militaire déployé en Irak en raison de la situation sanitaire dans le pays à cause du nouveau coronavirus. VRAI

M.S. (avec MAP)