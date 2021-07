Covid-19 au Maroc: après la hausse du nombre de cas, Dr Hamdi tire la sonnette d’alarme (VIDEO)

Après la revue à la hausse, au quotidien, du nombre de cas confirmés de personnes contaminées par le coronavirus ou l’un de ses variants, Dr Tayeb Hamdi tire la sonnette d’alarme. Et ce, concernant la situation épidémiologique inquiétante au Maroc, qui augure d’une catastrophe sanitaire aux conséquences gravissimes.

Le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, invité de l’émission de Le Site info, « Dayf khass » (Invité spécial) n’a pas caché que la vitesse avec laquelle se propage et se transmet le virus augmente de façon alarmante. Et ladite vitesse, a prévenu Dr Hamdi, entraîne avec elle l’augmentation des cas confirmés de personnes hospitalisés dans les salles de réanimation, ainsi que l’augmentation du taux des décès.

Notre éminent interlocuteur a également tenu, à son tour, à mettre l’index contre le laxisme et l’insouciance de nombreux citoyens à propos de la dangerosité du nouveau variant dit « indien (Delta), le plus dangereux, le plus contagieux et celui dont la propagations est la plus rapide.

Ce laisser-aller et ce laxisme présagent de l’enregistrement de nouveaux tristes records en ce qui concerne la revue en hausse du nombre de cas, a alerté Dr Hamdi dont vous découvrirez d’autres révélations d’expert dans la vidéo ci-dessous.

Larbi Alaoui