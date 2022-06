Covid-19 au Maroc: à l’approche de l’Aïd Al-Adha, des experts lancent un appel

Après l’enregistrement de la revue en hausse des cas contaminés de coronavirus, plusieurs experts et membres du Comité technique et scientifique appellent les citoyens au respect des mesures préventives et sanitaires et au port obligatoire des masques de protection.

A ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji, a demandé aux Marocains de porter les masques de protection dans les endroits qui connaissent beaucoup d’affluence. Ceci, car cela est la seule solution de se protéger contre la propagation et la transmission de la covid-19, selon ses dires.

De même que le virologue, dans une déclaration à Le Site info, a insisté sur la nécessité absolue de respecter les mesures restrictives, « surtout que nous sommes à l’approche des vacances estivales et de la célébration de l’Aid Al-Adha ». Il a également ajouté qu’une revue en hausse des cas contaminés du nouveau coronavirus est prévisible dans les prochaines semaines au Maroc.

L.A.