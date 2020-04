Covid-19: au cœur de l’hôpital militaire de campagne de Benslimane (VIDEO)

Les équipes du 2ème Hôpital militaire de campagne Covid-19 de Benslimane se tiennent prêtes à entrer en action à tout moment pour épauler la médecine civile dans le combat contre la pandémie du nouveau coronavirus.

En une semaine, les éléments des FAR ont réussi à mettre sur pied l’hôpital. Six jours ont été suffisants pour équiper un bâtiment sur deux niveaux et un ensemble de 16 tentes sanitaires d’une capacité de 160 lits.

Sous le dur, se trouve une zone de tri des malades atteints du Covid-19. Au total 140 lits sont dédiés aux cas légers, 40 lits aux soins intensifs et 20 lits aux cas admis en réanimation. Cet hôpital dispose, en plus, de zones de désinfection.

Cette structure, dotée d’équipements de pointe et de quantités suffisants des médicaments nécessaires, peut, donc, accueillir jusqu’à 360 malades dans des conditions optimales de prise en charge, avec une attention spéciale à l’aspect de la réanimation, du fait que le Covid-19 entraîne des problèmes respiratoires pour les cas graves.

Aucun aspect logistique n’a été négligé, puisque l’hôpital de campagne est également doté d’un laboratoire pour effectuer des analyses in situ, d’une pharmacie bien fournie et d’un groupe électrogène pour parer à toute coupure du courant.

L’équipe médicale du 2ème Hôpital militaire de campane Covid-19 est composée de 13 médecins: 3 réanimateurs, 2 urgentistes, un biologiste, un pharmacien et 6 généralistes formés pour ces situations.

La personnel paramédical englobe 69 infirmiers et leurs assistants, auxquels s’ajoutent 39 soldats de soutien, dont deux cadres administratifs, et des éléments représentant les différentes inspections des Forces armées royales.

M.S.