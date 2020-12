Covid-19: assouplissement des mesures restrictives dans cette ville marocaine

Les autorités locales de Guercif ont décidé, jeudi 3 décembre, l’assouplissement des mesures restrictives dans la ville. Ceci, après avoir constaté une nette régression du nombre de cas confirmés de coronavirus.

Cet assouplissement comporte, entre autres décisions, l’annulation de l’autorisation exceptionnelle, délivrée par le wali, dont les citoyens devaient être en possession afin de se déplacer de et vers Guercif.

De même qu’il a été autorisé aux salles de sports de reprendre leurs activités, avec 50% de leurs capacités d’accueil. Néanmoins, les salles de jeux ne pourront pas rouvrir. Concernant les terrains de proximité, ils peuvent accueillir les amateurs de 10 heures à 16 heures.

Des changements d’horaires de fermeture des cafés et restaurants ont été aussi décidés. Ainsi, les premiers ne fermeront plus qu’à 22 heures et les seconds à 23 heures.

Toutes ces nouvelles mesures entreront en vigueur à partir de ce samedi 5 décembre, selon le communiqué publié par les autorités de Guercif et dont Le Site Info détient copie.

