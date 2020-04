Covid-19: Aït Taleb recommande le maintien de l’état d’urgence sanitaire

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, qui s’exprimait mardi lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, a fait savoir que “la situation épidémiologique au Maroc est maîtrisée pour le moment”.

Ceci s’explique par le fait que le Royaume est toujours dans la 2ème étape de la propagation du coronavirus, grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie, a-t-il indiqué.

Le responsable gouvernemental a par ailleurs affirmé que les mesures prises, sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, ont permis au Maroc d’éviter 6.000 décès, selon les études.

Parmi ces mesures figurent la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain, l’annulation des rassemblements et des manifestations et la fermeture provisoire des mosquées et des espaces publics non essentiels, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la restriction des déplacements dans le pays jusqu’à nouvel ordre, le respect des mesures de confinement jusqu’au 20 avril, ainsi que l’obligation de port du masque sanitaire dès l’entrée du Royaume dans la deuxième étape de propagation du coronavirus.

Après avoir déclaré que la réalisation des tests de dépistage sera diversifiée et étendue dans le cadre d’une stratégie de préparation du déconfinement et de réduction du délai d’attente des résultats des analyses, le ministre a appelé à la vigilance car “l’épidémie peut redoubler d’intensité”, et recommandé le maintien de “l’état d’urgence sanitaire jusqu’à ce que la situation épidémiologique devienne rassurante”.

A cet égard, il a affirmé que le principal indicateur qui présente des données sur la vitesse de propagation de l’épidémie, commence à diminuer et cela atteste, selon lui, d’une certaine maîtrise de l’épidémie. “Mais cela ne signifie pas qu’il faut être optimiste et dire que nous avons remporté la bataille contre le coronavirus”, a t-il dit, appelant à plus de vigilance car le virus peut se propager à très grande vitesse.

“Le déconfinement nécessite un ensemble de mesures, de procédures et de conditions qui seront examinées pour prendre la décision appropriée”, a-t-il précisé.

