Covid-19: Ait Taleb met en garde contre une hécatombe

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a mis en garde contre une hécatombe dans le Royaume, après la détection de nouveaux variants du coronavirus.

Dans une intervention lors de la séance des questions orales de la Chambre des conseillers, le ministre a indiqué que malgré le fait que la situation épidémiologique soit sous contrôle, il est nécessaire de faire preuve de plus de prudence. Ceci afin d’éviter une rechute.

Ait Taleb a assuré toutefois que le Maroc réussira, dans les prochains mois, à vacciner toutes les personnes âgées de plus de 55 ans, et ainsi atteindre l’objectif le plus important fixé par la campagne nationale de vaccination.

De ce fait, ajoute le ministre, même en cas de rupture de stock ou de retard d’approvisionnement, le pays aura réussi à réduire les décès et les cas graves.

