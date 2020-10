Covid-19: Ait Taleb dévoile le nombre de cas parmi le personnel de la Santé

Le ministre de la Santé a officiellement annoncé le nombre de cas ayant contracté le nouveau coronavirus au sein des corps médical et paramédical.

Ils sont plus de 1600 cadres sanitaires, depuis le début de la pandémie en mars dernier au Maroc, a révélé Khalid Ait Taleb, lors de son intervention sous l’Hémicycle, lundi 26 octobre, dans le cadre de la séance hebdomadaire des questions orales.

Tous ces cas confirmés ont contracté le virus pendant l’accomplissement de leur devoir de prodiguer les soins nécessaires aux patients atteints de covid-19, a précisé le ministre. Et de souligner, qu’en même temps, les établissements hospitaliers connaissent un grand déficit en ressources humaines.

Ce manque flagrant de ressources humaines ne pourrait être comblé du jour au lendemain, a déploré Ait Taleb, tout en précisant que son département oeuvre à résoudre cette problématique.

Le ministre n’a pas non plus manqué de manifester son incompréhension quant aux critiques adressées à son département et ce, malgré les efforts consentis pour augmenter la capacité des lits des salles de réanimation, dont le nombre est passé à 2300 unités.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki