Covid-19: Ait Taleb annonce une grande nouvelle aux professionnels de la Santé

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a souligné jeudi à Rabat, que son département est en cours d’élaborer des indemnités exceptionnelles au profit de tous les professionnels du secteur pour leurs efforts déployés.

Dans un exposé devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, Ait Taleb a rappelé que la note N° 066 du 24 août 2020 a donné le feu vert pour la mise en œuvre de la décision de prévoir des indemnités au profit des professionnels de la Santé dans un cadre participatif avec tous les partenaires sociaux, notant qu' »aujourd’hui, le ministère œuvre sur la manière dont elles seront versées, malgré que nous ne sommes pas encore sortis de la crise ».

Il a également saisi l’occasion pour souligner que le département de tutelle accorde une grande attention à l’amélioration des conditions de travail et à l’encouragement des professionnels, notant que le programme d’efficacité de la performance du ministère 2020, dans le volet relatif au programme budgétaire des ressources humaines, comporte une série de mesures qui prévoient une indemnité sur le rendement, la revalorisation des indemnités de permanence et la mise en place d’un programme national pour la santé et la sécurité dans les lieux de travail basé sur le contrôle, la gestion des risques professionnels pour le personnel de la Santé et des indemnités pour ceux qui travaillent dans les zones éloignées.

Le ministre a par ailleurs rappelé les rencontres tenues à partir du 4 août dernier avec les centrales syndicales les plus représentatives, mettant en avant la poursuite des efforts pour le règlement d’une série de dossier en suspens relatifs à la situation administrative et financière de certaines catégories, notamment les infirmiers et les techniciens de santé dans un cadre participatif.

« La refonte institutionnelle du système national de santé permettra l’amélioration de la situation sanitaire et financière des professionnels de santé et la promotion du secteur dans sa globalité », a-t-il conclu.

S.L. (avec MAP)