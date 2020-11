Covid-19: Agadir mise sous cloche

Les mesures restrictives dans la province d’Agadir seront renforcées suite à la recrudescence des cas de covid-19.

Les autorités ont décidé d’instaurer, pour 15 jours, le couvre-feu à partir du dimanche 22 novembre afin d’endiguer le risque de propagation du virus. Il s’agit également d’imposer des autorisations de déplacement de et vers la province. Les attestations sont délivrées par les autorités administratives compétentes à des fins professionnelles, humanitaires ou sanitaires.

Les plages, les salles de sport, les parcs de jeu, les hammams, centre de spa et tous les espaces de loisirs et de divertissement seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Les salons de coiffure ne sont pas concernés par cette nouvelle décision. Le souk hebdomadaire sera également fermé et les marchés de proximité devront fermer à 15h. Les restaurants, les cafés et les commerces fermeront à 20h.

En parallèle, le transport public urbain ne doit pas dépasser 50% de la capacité d’accueil.

