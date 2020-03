Covid-19: À Rabat, les opérations de désinfection se multiplient

Un programme quotidien de désinfection et de stérilisation des espaces et des services publics à Rabat, est mis en œuvre dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué ce mercredi le maire de la capitale Mohamed Sadiki.

Ces opérations de stérilisation, lancées le 14 mars, ont ciblé le marché du gros des fruits et légumes, 17 marchés publics dont deux situés au quartier Yaâcoub El Mansour (Amal 1 et 2) , le marché de l’arrondissement Al Youssoufia, celui de Nahda 1, le marché Dahoumi, en plus des marchés Al Akkari et El Kbibat, a précisé Sadiki.

Il a également fait observer qu’il a été procédé à la désinfection du siège de la commune de Rabat et d’autres locaux qui en dépendent, de 23 annexes administratives, d’un ensemble de sièges locaux d’administrations comme ceux de la Direction générale des impôts (DGI) et la Trésorerie générale du Royaume (TGR), en plus des locaux de la wilaya, de la région et de l’Entraide nationale. Il a été aussi procédé la semaine dernière à la stérilisation et le nettoiement des centres sociaux d’hébergement.

Les espaces publics et l’ancienne médina ainsi que les avenues Mohammed V et Allal Benabdellah, de même que le quartier de Hassan et plusieurs places publiques ont eux fait l’objet de travaux de désinfection, a ajouté Sadiki.

Les opérations de désinfection et de stérilisation ont été lancées dans plusieurs villes, avenues et quartiers du Royaume qui connaissent une grande densité de la population en nettoyant les rues avec des produits couramment utilisés dans le cadre des efforts de lutte contre le Covid-19.

M.S. (avec MAP)