Covid-19: 7 patients guéris quittent le CHU de Fès

Sept personnes rétablies du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, ce mardi, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès.

Il s’agit de cinq hommes, une femme et une fille qui sont complètement guéries, suite à une série d’analyses médicales, dont les résultats ont été concluants.

A leur sortie du CHU, les personnes rétablies ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude aux équipes médicales et paramédicales pour leur mobilisation continue, leur professionnalisme et leur dévouement.

Dans une déclaration à la presse, Younes Slaoui, médecin-résident au CHU-Fès, a mis en valeur les efforts déployés par le personnel soignant pour assurer une meilleure prise en charge des patients, soulignant que l’hospitalisation des malades s‘est déroulée dans de bonnes conditions.

Il a appelé, à cet effet, les citoyens à rester chez eux pour préserver leur santé et celle de leurs familles.

De son côté, Nawal Mouhoute, chargée de communication au CHU-Hassan de Fès, a souligné que la rémission de ces sept personnes est le fruit des efforts consentis par les équipes soignantes et tout le personnel administratif et logistique.

Elle a exhorté la population à rester confinée chez-elle pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, estimant que ‘’la situation est rassurante’’.

La situation épidémiologique au niveau de la région Fès-Meknès fait état d’un total de 480 cas confirmés.

