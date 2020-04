Covid-19: 18 nouvelles guérisons à Marrakech

Dix-huit patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, ce vendredi, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, au terme de leur durée d’hospitalisation.

Il s’agit de 10 femmes et 8 hommes, âgés entre 15 et 81 ans, définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués sur eux, se sont révélés négatifs.

Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 62, le nombre total des patients ayant quitté cet établissement hospitalier après la confirmation de leur guérison totale.

Le nombre total des patients contaminés au Covid-19 pris en charge par le CHU Mohammed VI s’élève actuellement à 133.

Dans une déclaration à l’agence MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui Abdelmajid, a indiqué que la durée de prise en charge de ces patients guéris varie entre 12 jours et 30 jours, notant que parmi les patients guéris figurent deux cas souffrant de complications, ce qui a nécessité leur placement en réanimation.

Dr. Takoui a fait remarquer que la hausse permanente des rémissions et la baisse continue de la durée du traitement s’expliquent par la prise de conscience des citoyens qui s’orientent vers les hôpitaux immédiatement après l’apparition du moindre symptôme alarmant, ainsi que par la réduction de la durée d’attente des résultats des tests médicaux et cliniques qui s’effectuent, depuis le 10 avril courant, au sein du Laboratoire de microbiologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech.

M.S.