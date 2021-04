Couvre-feu ramadanesque: Casablanca comme vous ne l’avez jamais vue (VIDEO)

Suite au couvre-feu instauré de 20h à 6h du matin pendant Ramadan, Casablanca s’est transformée en ville fantôme. D’habitude grouillantes et pleines de vie, les rues et avenues de la métropole sont désertes, comme constaté par la caméra de Le Site info. Les mosquées, cafés et commerces ont fermé directement après la rupture du jeûne, plongeant la ville dans un silence inhabituel.

Les mesures préventives prises par les autorités pour endiguer le risque de propagation du coronavirus ont été remarquablement respectées par les citoyens.

Pour rappel, le gouvernement a décidé l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 20H00 à 06H00, à compter du 1er Ramadan 1442 de l’Hégire, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.

Un communiqué du gouvernement indique mercredi que cette décision intervient sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique au sujet de la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures nécessaires visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), essentiellement avec l’apparition de nouveaux variants dans le pays.

N.M.