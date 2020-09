Couvre-feu nocturne et nouvelles restrictions pour la province de Settat

Le gouverneur de la province de Settat a ordonné, ce jeudi 17 septembre, de nouvelles mesures préventives et sanitaires et ce, en vue d’endiguer la propagation de la covid-19.

Cette décision a été prise en considération de l’enregistrement de plus de 300 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus, pendant une semaine, concernant essentiellement la ville de Settat.

Ainsi, lors d’une réunion présidée par le gouverneur, il a été décidé de prendre de nouvelles mesures qui entreront en vigueur ce vendredi 18 septembre, à partir de minuit, pour toute une semaine. Lesdites mesures concernent la fermeture du souk hebdomadaire de la ville durant une semaine, ainsi que celle des salons de coiffure et d’esthétique pour une durée provisoire.

La décision de durcissement des mesures de l’état d’urgence sanitaire concerne également la fermeture des commerces de proximité à 17 heures et à 20 heures pour les cafés et restaurants.

De même qu’un couvre feu a été instauré à partir de 22 heures, à l’exception de certains cas et professions. A savoir: les services sécuritaires, les cadres sanitaires, les cadres des administrations publiques et semi-publiques, les employés du secteur privé, dont les déplacements sont impératifs pendant ces pénibles circonstances de pandémie et, enfin, les personnes chargées de mission.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)