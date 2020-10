Couvre-feu et mesures restrictives dans une ville près de Rabat

Les autorités de Kénitra ont annoncé de nouvelles mesures strictes, pour circonscrire la propagation du Coronavirus dans la ville.

Selon un document signé par le gouverneur de la ville et dont Le Site info détient une copie, il a été décidé d’interdire les déplacements nocturnes entre 22h et 6h du matin, sauf pour les personnes qui en ont l’autorisation. De même, les terrains de proximité seront fermés et les rassemblements de plus de 10 personnes interdits.

En outre, et afin d’éviter tous les types de rassemblement, le gouverneur a interdit la diffusion des rencontres sportives sur les écrans dans les cafés, restaurants et autres lieux publics.





S.Z.