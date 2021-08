Couvre-feu avancé au Maroc: qu’adviendra-il de la prière d’Al-ichae dans les mosquées?

A partir de ce mardi 3 août, de nouvelles restrictions vont être mises en vigueur, décrétées par les autorités compétentes, toujours dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus, surtout suite au nombre de plus en plus croissant et alarmant de cas contaminés, enregistré au quotidien au Maroc.

Et parmi ces mesures, celle concernant le couvre-feu nocturne avancé à 21 heures. Décision sur laquelle les Marocains s’interrogent concernant la prière du soir, Al-ichae. A ce propos, de nombreux citoyens ont exprimé leur grand étonnement quant à la mesure d’avancer le couvre-feu nocturne à partir de 21 heures, alors que l’appel de la prière d’Al-ichae, à Rabat-Salé par exemple est à 21h58. Ce qui signifie que les croyants seront privés d’accomplir cette prière au sein des mosquées, comme ils ont coutume de le faire.

Le gouvernement El Othmani, en décrétant ces nouvelles mesures restrictives a omis d’évoquer ce qu’il adviendra de cette prière du soir au sein des lieux de culte. Omission qui suscite une grande surprise des fidèles qui se posent de nombreuses questions à ce sujet.

L.A.